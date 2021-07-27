Nurbin Tüfekçioğlu güven tazeledi

Balıkesir İş Kadınları Derneği, 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Balıkesir İş Kadınları Derneği, 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da, mevcut başkan Nurbin Tüfekçioğlu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kadınların iş hayatına katılımını destekleyen ve bununla ilgili birçok başarılı projeyi hayata geçiren Balıkesir İş Kadınları Derneği (BAKİAD) 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da, mevcut başkan Nurbin Tüfekçioğlu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Oy birliğiyle ile seçilen Nurbin Tüfekçioğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine; Hürriyet Turan Tabanlı, Füsun Turfullu Örnekçi, Şule Şahan, Jale Bayraktar, Hacer Konuk, Müge Ovacık Duman, Ayşen Kavunoğlu, Elvan Bahar Göktepe, İrem Hava Karaman ve Yeşim Fenercioğlu.

Denetim Kurulu Asil Üyeliğine; Ferah Gönüllü, Sunay Tunca ve Yurdanur Köse.

Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine; Şadıman Kantarlıoğlu, Berrin Özer ve İlknur Köse Çakmak.

Genel Kurul'da konuşan Başkan Nurbin Tüfekçioğlu, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler ve devam eden projeler hakkında üyelere bilgi vererek her zaman kadın girişimcilere destek olma sözünü yineledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı