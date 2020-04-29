Nur Yerlitaş'a hüzünlü veda İki yıl içinde beyin kanseri teşhisiyle geçirdiği ameliyat sonrası önceki gün evinde vefat eden modacı Nur Yerlitaş (65) dün son yolculuğuna uğurlandı.

& ;Yerlitaş'ın cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilirken sevenler ve yakınları, ailesine başsağlığı dilemek için erken saatlerde mezarlıkta yerini aldı. Gasilhaneye ilk gelenlerden ve koruyucu maskesini Sibel Can içeriye girmek isterken bu sırada görüntülenince sinirlenip tekrar cipine binerek mezarlıktan ayrıldı. İki saat sonra bu kez maskesini takarak geri dönen Can'ın gasilhaneye girerek yıkanan dostu Yerlitaş ile burada vedalaştığı öğrenildi. Yerlitaş'ın cenazesinin tabutla cenaze arabasına koyulduğu sırada ise kız kardeşi Benan Yerlitaş ile ağabeyi Bahattin Yerlitaş burada kardeşleriyle son kez vedalaştı.& ;



