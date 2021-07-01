Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla isyan etti! 'Elmalı Davası'nın yankıları sürüyor
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Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla isyan etti! 'Elmalı Davası'nın yankıları sürüyor

Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla isyan etti! 'Elmalı Davası'nın yankıları sürüyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elmalı Davası'nın ardından ünlü isimlerden de "taciz" itirafları geldi.

Elmalı Davası'nın ardından ünlü isimlerden de "taciz" itirafları geldi. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu.

 İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından "Neler Oluyor Hayatta" programı sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu. "Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi. İsyan eden sunucu "susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın!" diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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