NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti
TBMM başkanı Şentop'un Türkistan Farabi Üniversitesini ziyareti Teknolojik cihazların olduğu alanın gezilmesi TBMM başkanı Şentop'un teknolojik cihazlarla ilgili bilgi alması Yeni hazırlanan Yunus Emre kitaplarının tanıtımı Hediye takdimi NUR SULTAN (AA) – TBMM Başkanı Şentop, Türkistan...
TBMM başkanı Şentop'un Türkistan Farabi Üniversitesini ziyareti
Teknolojik cihazların olduğu alanın gezilmesi
TBMM başkanı Şentop'un teknolojik cihazlarla ilgili bilgi alması
Yeni hazırlanan Yunus Emre kitaplarının tanıtımı
Hediye takdimi NUR SULTAN (AA) – TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti.