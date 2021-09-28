NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti - Haberler
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NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

TBMM başkanı Şentop'un Türkistan Farabi Üniversitesini ziyareti Teknolojik cihazların olduğu alanın gezilmesi TBMM başkanı Şentop'un teknolojik cihazlarla ilgili bilgi alması Yeni hazırlanan Yunus Emre kitaplarının tanıtımı Hediye takdimi NUR SULTAN (AA) – TBMM Başkanı Şentop, Türkistan...

TBMM başkanı Şentop'un Türkistan Farabi Üniversitesini ziyareti

Teknolojik cihazların olduğu alanın gezilmesi

TBMM başkanı Şentop'un teknolojik cihazlarla ilgili bilgi alması

Yeni hazırlanan Yunus Emre kitaplarının tanıtımı

Hediye takdimi NUR SULTAN (AA) – TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti.

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti

NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti
AA - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)
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Haber: NUR SULTAN - TBMM Başkanı Şentop, Türkistan Farabi Üniversitesini ziyaret etti - Haberler
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