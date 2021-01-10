NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri
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NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri

10.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:49

Kazakistan'da en son 2016'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından halk yeni dönem milletvekillerini 5 yıllığına seçmek üzere başkent Nur Sultan'da sandık başına gitti.

Kazakistan'da en son 2016'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından halk yeni dönem milletvekillerini 5 yıllığına seçmek üzere başkent Nur Sultan'da sandık başına gitti. 5 siyasi partinin katıldığı, 12 Milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde, 312 milletvekili seçilecek.

NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri
NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri
NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri
NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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