NUR SULTAN - Kazakistan'da parlamento seçimleri

Kazakistan'da en son 2016'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından halk yeni dönem milletvekillerini 5 yıllığına seçmek üzere başkent Nur Sultan'da sandık başına gitti.

Kazakistan'da en son 2016'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından halk yeni dönem milletvekillerini 5 yıllığına seçmek üzere başkent Nur Sultan'da sandık başına gitti. 5 siyasi partinin katıldığı, 12 Milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde, 312 milletvekili seçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova