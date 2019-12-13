: Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası konser verdi

13.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:11

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılı dolayısıyla Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Şalkıma Halk Dans Topluluğu tarafından "Tarihten Esintiler" konseri verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, üniversitenin kongre merkezindeki konserde, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Bugünün Kazakistan için çok anlamlı olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kazakistan kardeş ülke. Çünkü bizim köklerimiz bir, tarihimiz bir, dilimiz bir, dinimiz bir. Mesafe olarak uzak olsak da en önemlisi gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Bu nedenle de bağımsızlığını ilan ettikten sonra da Kazakistan'ı ilk tanıyan ve kardeşlik elini ilk uzatan ülke, Türkiye olmuştur. Geçen süre zarfında da memnuniyetle görüyoruz ki bir çok ülke tarafından tanınmış ve bir çok ülkeyle de iş birliklerini artırmıştır. Ama en çok iş birliği yaptığı ve ilişkilerini geliştirdiği ülke, Türkiye'dir. Bir çok alanda gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirdik ve geliştirmekteyiz."

Türkiye'deki tek Kazak köyünün Niğde'de bulunduğunu aktaran Vali Şimşek, bu köyde de her yıl düzenlenen festivalle kardeşliğin daha pekiştirildiğini ifade etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türkiye ile dost değil kardeş olduklarını söylemekten hiç bir zaman usanmayacaklarını vurguladı.

Dünyada 200 milyon kardeşlerinin olduğunu ifade eden Saparbekulı, "Bununla gurur duymamız gerekiyor ama gurur duymakla beraber kardeşliğin anlamını, bunun bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Sadece kelimeyle kardeşlik bağları güçlenmez. Kardeş olabilmek için sanatımızı, şanlı tarihimizi, ecdadımızı daha iyi anlamamız gerekiyor. Bunları ne kadar iyi anlarsak, geleceğe yönelip bağlarımız da daha güçlü olacak." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar da Kazakistan'ın üniversite için ayrı bir yeri olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın en iyi tanınan 15 üniversitesiyle iş birliği yaptıklarını belirten Kar, şöyle konuştu:

"2012 yılında Kazakistan üniversiteleriyle başlayan iş birliklerimiz sadece kağıt üzerinde kalmamış, her iki ülke üniversitelerinin kararlılığıyla somut çıktılara dönüşmüştür. Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesiyle başlattığımız, bu yıl 7'ncisini haziran ayında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde yapacağımız Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu artık bir marka haline gelmiştir."

Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası, Korkıt Ata Tarihi Çalgılar Topluluğu ve Şalkıma Halk Dans Topluluğunca 15 eser seslendirilen "Tarihten Esintiler" konseri büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA

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