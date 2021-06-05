Nur Sultan'da "Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu" açıldı
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Nur Sultan'da "Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu" açıldı

Nur Sultan'da 'Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu' açıldı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla açılan Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu'nda ağaç dikme töreni düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla açılan Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu'nda ağaç dikme töreni düzenlendi.

Merkezdeki Cumhurbaşkanlığı Parkı'nda yer alan koru, Dünya Çevre Günü'nde Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği ile Nur Sultan Valiliğinin iş birliğinde açıldı.

Ağaçlandırma törenine Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Nur Sultan Vali Yardımcısı Bahtiyar Maken, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den Sorumlu Genel Müdürü Ontalap Onalbayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamedov'un yanı sıra büyükelçilik görevlileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ekici, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kardeş Kazakistan'ın bağımsızlığının ve iki kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü olduğuna işaret ederek "Bu vesileyle sembolik olarak 30 ağaç diktik ancak koru alanını gelecekte daha da genişleteceğiz." dedi.

Kazakistan ve Türkiye Kardeşlik Korusu'nun yer aldığı konuma dikkati çeken Ekici, "Hem nehre yakın hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısında. İnsanların gelip dolaştığı bir alanda kardeşliğin simgesi olarak bu koruyu kurmuş bulunuyoruz. Bu tür faaliyetleri gelecekte Türkistan, Almatı ve Çimkent'te de gerçekleştireceğiz. Böylece iki ülke arasındaki kardeşliği sembolik dokunuşlarla ebedileştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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