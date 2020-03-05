Nur Fettahoğlu: Güzel tepkiler alıyoruz

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Fettahoğlu, yaklaşık bir saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

Ayrıca Babil dizisinin çekimlerinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini, izleyiciden gelen tepkiler ve mesajların çok güzel olduğunu dile getirdi.