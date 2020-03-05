Nur Fettahoğlu: Güzel tepkiler alıyoruz
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Nur Fettahoğlu: Güzel tepkiler alıyoruz

Ekranların sevilen oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43
Nur Fettahoğlu: Güzel tepkiler alıyoruz

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Fettahoğlu, yaklaşık bir saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

Ayrıca Babil dizisinin çekimlerinin çok güzel bir şekilde devam ettiğini, izleyiciden gelen tepkiler ve mesajların çok güzel olduğunu dile getirdi.



Kaynak: Snob Magazin

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