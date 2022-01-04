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Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi

Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen Nur Yelmer (24), hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen Nur Yelmer (24), hayatını kaybetti.

Ortaca ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Türkan Saylan Sokak'ta bulunan dubleks evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112'yi aradı. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumana maruz kalan Nur Yelmer, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan Yelmer, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelmer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, Nur Yelmer, kılınan namazın ardından Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi

Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi

Nur, evde çıkan yangında yaşımını yitirdi

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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