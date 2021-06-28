Nuno Espirito Santo kimdir, kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımlarda görev aldı?

Nuno Espirito Santo kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Ali Koç'un bugün yeni teknik direktörün ismini açıklayacağını duyurmasının ardından gözler bugün açıklanacak olan isme çevrildi. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo kaç yaşında, nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımlarda görev aldı? Nuno Espirito Santo hayatı ve biyografisi nedir?

Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başlamıştır. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Espirito Santo kaç yaşında, nereli? Nuno Espirito Santo hangi takımlarda görev aldı? Nuno Espirito Santo hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR?

Sao Tome ve Principe ülkesinde dünyaya gelen Portekiz uyruklu teknik adam futbolculuk yıllarında Kalecilik mevkiinde görev aldı. Portekiz Ligi, La Liga ve Rusya'da farklı kulüplerin formasını terleten Nuno Espirito Santo teknik direktörlük kariyerine Malaga'da kaleci antrenörlüğü yaparak başladı. Sonrasında Panathinaikos'da kaleci anrenörü olarak kariyerini sürdüren Nuno Espirito Santo ilk teknik direktörlük deneyimini ise Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de yaşadı. Sonrasınsda sırası ile Valencia, Porto ve Wolverhampton takımlarını çalıştırdı.

FUTBOLCU OLARAK BAŞARILARI

Deportivo de La Coruña

Copa del Rey: 2001-02

Porto

Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09

Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09

Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04

UEFA Avrupa Ligi: 2002-03

Kıtalararası Kupa: 2004

Taça da Liga ikinciliği: 2009-10