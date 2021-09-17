Nuno Espirito Santo: ''Geliştirmemiz gereken çok şey var!'' - Haberler Spor
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Nuno Espirito Santo: ''Geliştirmemiz gereken çok şey var!''

Dugout - Haberler | Spor

Spurs teknik direktörü Nuno Espirito Santo, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stade Rennes maçınının ardından açıklamalarda bulundu.

Spurs teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Uefa Avrupa Ligi'nde oynanan Stade Rennes maçınının ardından açıklamalarda bulundu.

Nuno Espirito Santo: ''Geliştirmemiz gereken çok şey var!''
Dugout - Spor Haberleri
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 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
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Haber: Nuno Espirito Santo: ''Geliştirmemiz gereken çok şey var!'' - Haberler Spor
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