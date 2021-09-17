Nuno Espirito Santo: ''Geliştirmemiz gereken çok şey var!''
Spurs teknik direktörü Nuno Espirito Santo, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stade Rennes maçınının ardından açıklamalarda bulundu.
Spurs teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Uefa Avrupa Ligi'nde oynanan Stade Rennes maçınının ardından açıklamalarda bulundu.
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Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım
Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.