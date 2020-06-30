NUN Okulları, yaz okulunu dijitale taşıdı
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NUN Okulları, yaz okulunu dijitale taşıdı

NUN Okulları, temmuzda hayata geçireceği "Dijital Yaz Okulu" programı ile gençlere, geleceği bugünden deneyimleme imkanı sunuyor.

NUN Okulları, yaz okulunu dijitale taşıdı
30.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:13

NUN Okulları, temmuzda hayata geçireceği "Dijital Yaz Okulu" programı ile gençlere, geleceği bugünden deneyimleme imkanı sunuyor.

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, lise düzeyindeki öğrenciler için hazırlanan dijital programda her modül farklı bir branşı içeriyor.

Program, öğrencilerin bireysel gelişimleri adına ihtiyaç duydukları modülleri seçerek kendi eğitim paketlerini oluşturabilmelerine ve lisans eğitimine giriş derslerini deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

Akademisyen Dr. Ahsen Utku, ETI kurucusu Sara Minkara, iletişim profesyoneli Ali Saydam, TRT Spikeri Mennan Şahin gibi dünyaca kabul görmüş pek çok üniversite ve kurumların uzmanları tarafından gerçekleştirilecek NUN Dijital Yaz Okulu, gençleri hayata ve lisans eğitimine hazırlarken henüz üniversiteli olmadan akademik hayata aşinalığını arttıracak, pek çok yeni insanla tanıştıracak ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, oluşturdukları dijital yaz okulu programı ile öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yapay zeka, genetik, liderlik, gastronomi ve iletişim gibi akla gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştıklarını aktaran Yılmaz, böylece öğrencilerin ders boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alabileceklerini kaydetti.

Öğrenciler, NUN Dijital Yaz Okulunun ders modülleri hakkında "nunkamplari.com" web sitesinden ayrıltılı bilgi alabiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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