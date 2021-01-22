NUN Okulları öğrencilerinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

NUN Okulları öğrencileri tarafından 5 yıl önce başlatılan "Kışı ısıtan çocuklar" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilerin tasarladığı ürünlerin satışından elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 450 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik başarılarıyla beraber "iyi insan" olma yolculuğu da önemsenerek, sıkça gerçekleştiren sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratılmaya devam ediliyor.

Öğrencilerin 5 yıl önce başlattıkları "Kışı ısıtan çocuklar" sosyal sorumluluk projeleri, her yıl daha da büyüyerek pek çok ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürüyor.

Salgın nedeniyle neredeyse 1 senedir eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrenci ve öğretmenler, uzak kaldıkları okullarına özlemlerini yansıtan "Benim Gözümden NUN" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarladı. Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelirle Beykoz, Üsküdar ve Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi 450 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, okulun kurulduğu ilk günden bu yana en önemli misyonunun, öğrencilerin akademik başarılarıyla beraber duyarlı ve iyi birer birey olarak yetişmesi olduğunu anlattı.

Ana kampüsün yer aldığı Beykoz'a yönelik farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini aktaran Üye, 4 yılda 361 gönüllü öğrenci ile 154 farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerle gerçekleştirdikleri toplumda fark yaratmayı amaçlayan projeleri her yıl daha da çeşitlendirdiklerini ve bu projelerde aktif görev alan öğrenci sayısını artırdıklarını belirten Üye, hem toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmenin hem de pek çok ihtiyaca dokunabilmenin mutluluğunu paylaştıklarını ifade etti.

"Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil" sözüyle yola çıkarak her sene daha fazla çalışan NUN Okulları öğrencileri, geçen yıl da Şanlıurfa Akçakale'de 14 farklı okuldan yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu