NUN Dijital Kış Okulu'nda dersler tamamlandı

NUN Okulları, yarıyıl tatilinde ikincisini hayata geçirdiği, öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda lisans derslerini önceden deneyimleme ve farklı alanları tanıma fırsatı veren "Dijital Kış Okulu" programını tamamladı.

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, NUN Dijital Kış Okulu'nda ortaokul ve lise düzeyindeki farklı okullardan 527 öğrenci, yurt içi ve yurt dışından 21 başarılı akademisyenle buluştu.

Program içeriğinde bulunan 5 modül ve 20 farklı branştan bireysel gelişimleri adına ihtiyaç duydukları dersleri seçerek kendi programlarını oluşturan öğrenciler lisans eğitimine giriş derslerini deneyimledi.

Program kapsamında, Siyaset bilimi alanında Northeastern Üniversitesinden Dr. Ahsen Utku, uluslararası boyutta çevre çalışmaları ile tanınan İbrahim Abdul-Matin, böceklerin gizemli dünyasını aydınlatan Dr. Fatih Dikmen ve tarih alanında Dr. Ertuğrul Ökten gibi eğitmenler eşliğinde toplamda 56 saat çevrim içi ders gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmenlerden Prof. Dr. Seçil Şatır, programın fevkalade organize edildiğini belirtti.

Öğrencilerin ileri düzeyde ilgili olduklarını aktaran Şatır, "Hatta kendi kimliklerinin ve yaratıcılıklarının bilincinde olan öğrencilerin varlığı şaşırtıcıydı. NUN Okullarının çok başarılı bir eğitim sistemi olduğunu düşündürdü. Dijital Kış Okulu organizasyonunu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitmenlerden Ömer Faruk Boyacı da öğrencilerin ilgisine hayran kaldığını, beklentisinin tasarlanan projenin çizimini yapmak olduğu halde maket yapan öğrencilerin dahi olduğunu belirtti.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye ise bu dönem ikincisini gerçekleştirdikleri NUN Dijital Kış Okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Program içeriğine sanat, genetik, liderlik, sürdürülebilir ulaşım, siyaset bilimi gibi her branşı dahil etmeye çalıştıklarını aktaran Üye, "Bu sayede öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alma fırsatı yakaladılar. Diliyoruz, öğrencilerimizin ilgi ve memnuniyetleri doğrultusunda sürekli hale getirdiğimiz projemiz her dönem daha da büyüyerek öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu