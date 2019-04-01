Numune Hastanesinde Yeni Anjiografi Cihazı Hizmete Girdi

Sivas Numune Hastanesinde yeni anjiografi cihazının hizmete başladığı bildirildi.

Numune Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Oğuzhan Baran, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerinde 2008 yılından itibaren anjio cihazının bulunduğunu belirtti.

Numune Hastanesinde 2008 yılından beri balon, anjio ve stent işlemlerinin gerçekleştirildiğini anımsatan Baran, "Yeni cihazımızla şubat ayından itibaren hizmet sunmaktayız. Oldukça modern bir cihaz." ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji kliniğinin işleyişi hakkında da bilgi veren Baran, "Hastanemiz kardiyoloji kliniği 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışmaktadır. Hastanemizde hafta sonu da dahil her gün kardiyoloji uzmanımız hizmet vermektedir. Hastanemizde balon, stent, kalp pili ve çarpıntı tedavisine yönelik elektrofizyolojik çalışmalar yapılabilmektedir." açıklamasında bulundu.

Kardiyoloji Uzm. Dr. Uğur Küçük ise elektrofizyolojik çalışmaları hakkında bilgi aktararak, şunları kaydetti:

"Sivas halkımıza kalp pili ve çarpıntı konusunda deneyimimiz sayesinde hizmet etmekteyiz. Ayda yaklaşık 15-20 hastaya kalp pili takmaktayız. Ritim bozuklukları olan 10-15 hastaya aylık tedavi sunmaktayız. Sadece Sivas bölgemizde değil, aynı zamanda çevre iller olan Tokat, Kayseri, Malatya'dan da hasta kabul etmekteyiz."

Kaynak: AA