Numune Evler Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı
Numune Evler Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Numune Evler Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi.
AYDIN (Habermetre) - Numune Evler Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Numune Evler Mahallesinde Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. Numune Evler Mahallesi Çerkez Hocası Cami Toplantı Salonun da gerçekleştirilen buluşma toplantısında Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini dinledi
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