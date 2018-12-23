Numbeo'nun Hazırladığı Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri Listesinde Bursa 5'inci Sırada
Google'un yazılım mühendisleri tarafından kurulan Numbeo isimli küresel araştırma ve istatistik şirketi Numbeo'ya göre 199 şehirin yer aldığı dünyanın en sağlıklı şehirleri listesinde Bursa, beşinci sırada yer aldı.
Google'un yazılım mühendisleri tarafından kurulan Numbeo isimli küresel araştırma ve istatistik şirketi Numbeo'ya göre 199 şehirin yer aldığı dünyanın en sağlıklı şehirleri listesinde Bursa, beşinci sırada yer aldı.
Kaynak: Euronews.com