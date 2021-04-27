Numaranızı iPhone ve Android'de nasıl gizli hale getirebilirsiniz?
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Numaranızı iPhone ve Android'de nasıl gizli hale getirebilirsiniz?

Numaranızı iPhone ve Android'de nasıl gizli hale getirebilirsiniz?
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Belki yeni bir numaranız vardır ve bunu başkalarıyla paylaşmak istemezsiniz. Sebepler ne olursa olsun numaranızı nasıl özel yapacağınızı size göstereceğiz.

Android veya iPhone'unuzu kullanarak arama yaptığınızda, numaranızı gizleyebilir ve başkalarına bilinmeyen numara olarak gösterebilirsiniz. Belki yeni bir numaranız vardır ve bunu başkalarıyla paylaşmak istemezsiniz. Sebepler ne olursa olsun numaranızı nasıl özel yapacağınızı size göstereceğiz.

Numaranızı nasıl özel yapabilirsiniz

Numaranızı hem Android hem de iPhone'da gizli hale getirmenin birkaç yolu vardır.

Kimliğinizi yalnızca bireysel aramalar için gizlemek istiyorsanız, sahip olduğunuz en basit seçenek, aramak üzere olduğunuz numaranın önüne bir rakam dizisi eklemektir. Bu nedenle, numaranızı bireysel aramalar için özel yapmak için ön rakamı, ardından numarayı ekleyin ve artık hazırsınız.

Diğer bir seçenek de operatörünüzden numaranızı özel yapmasını istemektir. Operatörünüzle iletişime geçin ve seçeneğin mümkün olup olmadığını sorun.

Son olarak, Android veya iPhone'unuzdaki ayarları kullanarak numaranızı gizli yapabilirsiniz.

Android cihazlar için:

Telefon uygulamasını açın

Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın

Ayarlar'ı tıklayın

Şimdi, Arayan Kimliği seçeneğini bulmanız gerekiyor. Kullandığınız telefonun modeline bağlı olarak "Aramalar" altında veya "Diğer" altında olabilir

Arayan Kimliğini bulduğunuzda kapatın.

İPhone'lar için:

Ayarlar uygulamasını açın

Şimdi Telefon'a dokunun

Arayan Kimliğimi Göster'e dokunun

Kapatmak için anahtara dokunun.

Bu kadar. Gördüğünüz gibi, numaranızı özel yapmak için birkaç yöntem var, bu yüzden en uygun olanı seçin.

Kaynak: Tekmoloji

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