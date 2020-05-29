NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL, İYİ GÜNLERE GİDECEK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL, İYİ GÜNLERE GİDECEK

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii'nde cuma namazı kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL, İYİ GÜNLERE GİDECEK
29.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:20
- KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii'nde cuma namazı kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı.  Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaza AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ BUGÜN YENİ BİR DEVRİN BAŞLANGICI OLSUN"

Cuma namazını Fatih Camii'nde kıldıktan sonra açıklama yapan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hayırlı uğurlu olsun ama bu, bundan sonra her şey bitti manasına gelmiyor. Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz nokta, başta sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu faaliyetler olmak üzere, milletimizin hep beraber sabırla, güçlü bir şekilde bu süreçte göstermiş olduğu mücadelenin sonucudur. İnşallah sonu hayır olacak. Ülkemiz çok daha güzel, iyi günlere gidecek. Bütün milletimiz için Cuma hayırlı, mübarek olsun. Ümit ediyorum ki yeni bir devrin de başlangıcı olsun. Hocamızdan da Allah razı olsun. Mükemmel bir Cuma namazı kıldık, hutbe dinledik. Allah gönlüne göre versin, inşallah bundan sonra mücadelesine güç katsın" dedi.

"2,5 AYDAN SONRA CAMİLERİMİZE KAVUŞTUK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Ben de Allah kabul etsin diyorum, Allah'a hamt ediyorum. Bugün tabii 2.5 aylık ayrılıktan sonra camilerimize kavuştuk. Türkiye genelinde çok şükür bundan sonra inşallah tavsiyemiz, bütün kardeşlerimiz, çocuklarının ellerinden tutsunlar camilerde cemaatle namaza katılsınlar, cami derslerine katılsınlar. Camiler  bizim için bir mekteptir. Bir okuldur. Her yönüyle istifade edelim camilerimizden diyorum ve tekrar bütün milletimize, İslam alemine hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL, İYİ GÜNLERE GİDECEK - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:24:29. #1.14#
title