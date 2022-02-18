Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz, ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla çözülecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurutulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki durumla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin müzakere ve diplomasi yöntemleriyle hareket edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Şu günlerde Rusya ile Ukrayna arasında çok büyük bir gerilim söz konusu. Türkiye olarak bu bölgede yaşanan gerginliğin sona erdirilmesi bölgemizin barış ve esenlik merkezi haline getirilmesi en büyük temennimizdir. Bu bölge dışındaki emperyalist güçlerin milli çıkarları, bu coğrafyanın daha fazla bölünmesinden, parçalanmasından yanadır. Bizim milli çıkarımız ise bu coğrafyanın daha fazla kenetlenmesi ve güçlenmesinden yanadır. Onun için etnik çatışmaların, etnik ayrımcılığın birtakım siyasi farklılıkların üzerinde durmak yerine, bölge halklarımızla birlikte ortak hedeflere doğru yürümemiz gerekmektedir. Onun için bu sorunların hepsini müzakere etmeliyiz. Oturup müzakere edilip bu sorunların çözülmesi kanaatindeyiz. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında çıkan kriz, esas itibarıyla sadece iki ülke arasındaki kriz değildir. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Avrupa Birliği ve arkasında NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni önümüzdeki döneme ilişkin güçlü olmak için ortaya koydukları bir mücadeledir. Umarız bu kriz, en kısa sürede çözülecektir. Her iki taraf da atacağı son adımları atacaktır. Her iki tarafın da kırmızı çizgisi vardır. Rusya'nın kırmızı çizgisi, Ukrayna'nın NATO ülkesi olmasıdır. Batı'nın kırmızı çizgisi ise bazı bölgelerin Kırım'ın ilhakında olduğu gibi Rusya tarafından ilhak edilmesidir. İki tarafın da bu kırmızı çizgiyi aşmayacakları taraftarıyım. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız bu krizin çözülmesi için her iki tarafla da diplomasi faaliyetlerini yaparak krizi çözecek adımlar atıyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna seyahati oldu. Ardından Putin, Türkiye'ye gelecek, onun programları yapılıyor. Ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla bölgede önemli bir güç olan Türkiye'nin, yine bölgenin istikrarı ve esenliği için, ara buluculuğuyla bu kriz çözülecektir. Bölge daha büyük bir türbülansın içine girmeden mesele aydınlanmış olur."

"Altı muhalefet partisinin, aslında altı artı bir demek lazım, bir araya geldiği toplantı Türkiye gündeminde yer aldı. 28 Şubat tarihinde de ortak bir açıklamaları olacağı gündeme geldi. Biz partilerin bir araya gelmesinden, müzakere etmesinden asla rahatsızlık duymayız ama ne konuşulacaksa bunların çok açık şekilde konuşulması lazım. Şimdiye kadar muhalefet cenahının en büyük eksikliği, başta ana muhalefet partisi olmak üzere siyasetlerini sadece AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurmuş olmalarıdır. Karşıtlık bir oluştur, ancak esas bir oluş değildir. Eğer iktidar olacaklarsa hangi programla milletin karşısına çıkıp, neyi, ne şekilde çözeceklerini ifade etmesidir. Bu anlamda biz muhalefet partilerinin, Türkiye sürekli öldü, bitti, AK Parti karşıtlığı üzerine siyaset yapmalarını beyhude bir çalışma olarak görüyoruz. Seçime çok bir süre kalmadı. Vatandaş sadece cumhurbaşkanı adayının kim olduğuna bakmayacak. Partiler hangi konuda bir araya geliyorlar ve hangi konuda iş birliği yapıyorlar ona bakacaklar."