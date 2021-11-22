Numan Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne olursa olsun, kim rahatsızlık duyarsa duysun, Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkının ihlal edilmesine müsaade etmeyecek ve Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir" dedi.

Numan Kurutulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya'nın Geleceği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin bir ivme yakaladığını ve yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde önemli adımlar attığını söyledi. Kurtulmuş, "Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz kendi içimizdeki farklılıklarımızı konuşur, tartışırız. Siyaset farklılıklarımızı, düşünce farklılıklarımızı, hayat tarzları bakımındaki farklılıklarımızı biz müzakere ederiz. Ama mesele Türkiye olunca, Türkiye'nin milli meseleleri ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca, Türkiye'nin bütün aktörlerinin, medyasının, siyasetinin, iş dünyasının, eğitiminin velhasıl Türkiye'nin bütün kültür ve sanat dünyasının hep birlikte bir arada olması lazım" diye konuştu.

"Yunanistan'ın bazı ülkelerle yaptığı tatbikat, üst perdeden Türkiye'ye karşı söyledikleri sözler, kendi başlarına söyledikleri sözler değil, birileri tarafından söyletilen sözlerdir. Buradaki esas mesele Türkiye'nin Akdeniz'deki güçlü varlığından duyulan rahatsızlıktır. Ne olursa olsun, kim rahatsızlık duyarsa duysun, Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hiçbir hakkının ihlal edilmesine müsaade etmeyecek ve Akdeniz'deki varlığını en güçlü şekilde sürdürecektir."