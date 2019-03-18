Numan Kurtulmuş'tan Yeni Zelanda açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş;

"O katliamı yapan sapık sadece 1 kişi değil onun arkasında bir zihniyet dünyası var"

"Önce katliamı kınıyor arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor"

ESKİŞEHİR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda da yaşanan olaylarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini sert bir dille eleştirdi. Yeni Zelanda da meydana gelen saldırıya da değinen Kurtulmuş, "O katliamı yapan sapık sadece 1 kişi değil. Onun arkasında bir zihniyet dünyası var, onun arkasında bir haçlı anlayışı var, onun arkasında yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen faşist ideoloji var" dedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda da yaşanan olaylara ve CHP'nin bu konu hakkındaki tavrına değindi. İslam düşmanlarının Ayasofya Camii'ni kilise yapacağız demeçlerine karşılık olarak İstanbul'un kıyamete kadar Müslüman Türklerin elinde olacağını söyleyen Kurtulmuş, "Ne yazık ki 2 gün evvel Yeni Zelanda da haçlı zihniyeti ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda da 2 camide katliam yaptılar, 50 kardeşimiz şehit oldu. O katliamı yapan cani, o katliamı yapan sapık sadece 1 kişi değil onun arkasında bir zihniyet dünyası var, onun arkasında bir haçlı anlayışı var, onun arkasında yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen faşist ideoloji var. Dünyanın her yerinde hortluyor. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz siz Müslümanları yok ederiz ve hatta bu sapık yazdığı 70 küsür sayfalık o manifestoda Türkler diyor boğazın doğu yakasında oturabilir Asya'da ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onlara hayatı dar eder, onları öldürürüz diyor. Ayrıca devam ediyor inşallah bir gün geleceğiz İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız ve o abideleri yok ettiğimiz gibi Ayasofya'nın minarelerini de yıkarak Ayasofya'yı kilise yapacağız diyor. Olur mu böyle bir şey, böyle bir şey mümkün mü? Hayal görüyor ama zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir. İstanbul dedemiz Fatih Sultan Mehmet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Önce katliamı kınıyor arkasından İslam ülkelerinden kaynaklanan terör diyor"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda da yaşan olaylarla ilgili söylediklerini sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, "Bu olay oluyor hemen arkasından Kılıçdaroğlu konuşuyor. Önce KIlıçdaroğlu kınıyor. Ben 2 gün evvel duyduğumda burada dostça söylüyorum, önce kınıyor katliamı eyvallah. İnsan olan herkes kınar. Arkasından diyor ki İslam ülkelerinden kaynaklanan terör. Bunu kabul eder mi Eskişehir? İslam ülkelerinde var olan terör Müslümanlardan ya da aziz İslam dininden kaynaklanmıyor. Eğer Amerikalıların, Rusların Afganistan'ı işgali olmasa bugün El-Kaide diye bir terör olmazdı. DEAŞ'a kim silah verdi? PYD'yi, YPG'yi kim besledi büyüttü? Daha önceki dönemlerde ASALA'ya kim yol verdi. Terör örgütlerini İslam dünyasının başına bela eden emperyalist senaryolardır, emperyalist ülkelerdir. Afrika'da adamın elinde içeceği yarım bardak temiz suyu yok, yarım lokma ekmeği yok ama elinde 80-100 bin dolarlık ölüm makinesi var. Kim verdi bu silahı? Diyebilirsin ki aralarında Müslümanlar var. Aralarında Müslümanlar olabilir de biz şimdi orada bir Hıristiyan var diye Hıristiyan terörü mü diyeceğiz. Arakan'daki Müslümanları katledenler Budistlerdir diye Budist terörü mü diyeceğiz? Böylesine çarpık bir zihniyet olamaz. Ne demek Müslüman dünyasından kaynaklanan terör. Terör emperyalist güçlerden onların oyunlarından ve onların hilelerinden kaynaklanıyor. Eskişehir Kılıçdaroğlunun bu anlamsız çıkışına bir cevabı inşallah çok güçlü bir şekilde verecektir" diye konuştu.

Son olarak Gezi Parkı ve 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle alakalı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Kurtulmuş şunları söyledi;

"Gezi Parkı olayları olduğu zaman oraya gidip teröristlere destek veren CHP'li milletvekilleri var mıydı? 4 Haziranda CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında diyor ki, Gezi Parkı eyleminde direnen özgürlük savaşçılarını gözlerinden öpüyorum diyor. 15 Temmuz oldu CHP'nin genel başkanı başta CHP'li bazı siyasi figürler efendim bu darbe değil örtülü darbedir demeye başladı. Senaryodur, tiyatrodur diyenler oldu. Milletin kan pahasına, şehadet pahasına ortaya koyduğu özgürlük mücadelesini hafife aldılar. Kendisi de kaçtı zaten.

Kaynak: İHA