28.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:46

Numan Kurtulmuş'tan teröre destek veren ülkelere tepki

"Teröre karşı mücadele herkesin ortak mücadelesidir"

"Bu mücadelede herkesin samimi olmaya davet ediyorum"

MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, terörle mücadelenin sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarafında yer alan herkesin ortak mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Bu mücadelede herkesin samimi olmaya davet ediyorum. Maalesef Türkiye'nin daha güçlü olmasını istemeyenler, içeriden ve dışarıdan saldırılarını sürdüreceklerdir" dedi.

Malatya Valiliğini ziyareti sırasında gündeme ilişkin değerlendirmeler de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu anımsatarak, "Öyle görünüyor ki terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı saldırılar devam edecektir" dedi.

"Terör örgütlerinin tamamını bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Şehitlerimizin bu kahramanca, destansı mücadelesi ile Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin tamamını bir şekilde tarihin çöplüğüne atacağız" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Kurtulmuş, "Bu meydan okumalara karşı da bizi ayakta tutacak olan neyin ne olduğunu anlamak, büyük resmin farkına varmak, içeride birliğimizi ve kardeşliğimizi en güzel şekilde koruyarak cümle aleme karşı uyanık olmaktır" dedi.

"Terör örgütleri üzerinden Türkiye hizaya çekilmeye çalışılıyor"

Türkiye'nin bölgesinde daha güçlü olmasını istemeyen güçlerin içeriden ve dışarıdan saldırılarını sürdüreceğini dile getiren Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Son dönemlerde terör örgütleri üzerinden Türkiye hizaya çekilmeye, bloke edilmeye çalışılıyor. Aslında bu yeni bir şey değil. PKK üzerinden neredeyse 40 yıldır Türkiye'nin ayaklarına pranga vurulmaya çalışıldı. Kararlı ve dirayetli bir şekilde çok şükür bu tehlikeyi ciddi şekilde bertaraf ettik. Ama bu sefer de Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızın hemen güneyinde yine PKK'nın şubesi olan terör örgütleri ile Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığı ve dirayeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile Barış Pınarı Hareketinde başarı sağladık. Orada emperyalistlerin tuzaklarını oyunlarını, bölgenin daha çok parçalanması için orada terör koridoru oluşturma tezlerini çürüterek bir tarafa attık.

"Ama bu millet bu terör örgütlerine pabuç bırakmayacak"

Sonuçta ne yaparsa yapsınlar arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet, hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri lojistiği, istihbaratı ve desteği alırsa alsınlar hiç fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında kazanacaktır. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Onların bu cesaretleri olmasa, Allah Allah diyerek ölürsem şehit kalırsam gazi diyerek atılmaları olmasaydı Türkiye bugün çok zor durumda olurdu. Bugün 2 evladımızı daha kaybettik. Ama bu millet bu terör örgütlerine pabuç bırakmayacak."

Türkiye'nin bu mücadeleyi kazanacağını ifade eden Kurtulmuş, teröre karşı ortak anlayışın geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Terörle mücadelenin ortak mücadeleleri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Hatta sadece Türkiye'nin değil teröre karşı ortak mücadele insanlığın, insanlık tarafında yer alan herkesin ortak mücadelesidir. Bu mücadelede herkesin samimi olmaya davet ediyorum. Gerçekten teröre karşı ortak mücadelede ortak cephe oluşturulmasını arzu ediyorum. Bana yakın terörist, uzak terörist, bana zarar veren vermeyen terörist olmaz. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bunu bu terör örgütlerini destekleyen ülkeler de sonunda anlayacak. Biz bu mücadelede kararlıyız herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Malatya her geçen gün büyüyor"

Malatya'ya gelmekten her zaman büyük mutluluk duyduğunu da dile getiren Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Türk siyasetine her zaman önemli şahsiyetler kazandıran bir il olduğunu da sözlerine ekledi. Malatya'nın her geçen gün daha da geliştiğini ve büyüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Her bakımdan büyük bir kent haline geliyor Malatya. Üniversiteleriyle, sanayileriyle, kültürel dokulardaki gelişimi ile her geçen gün büyüyen Malatya, AK Parti iktidarları döneminde de önem verdiğimiz bir kentimiz" diye konuştu.

Kurtulmuş'un Valilik ziyaretine milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Numan Kurtulmuş'tan teröre destek veren ülkelere tepki