Numan Kurtulmuş'tan 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması: "İnşallah Yanlış İfade Etmiştir"

Numan Kurtulmuş'tan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: "İnşallah yanlış ifade etmiştir"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:

"Hristiyan birinin yaptığı saldırıdan Hristiyanları sorumlu göstermiyorsak, kendini Müslüman tanıtanların yaptığı saldırıdan da Müslümanlar sorumlu gösterilemez"

"Cumhur İttifakı masa başı ittifak değildir"

ORDU - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaorluğu'nun Yeni Zelenda'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı skandal açıklamaya ilişkin, "Dostça ifade etmeliyim ki bunu yanlış ifade etmiştir diye umut ediyorum. İslam ve terör yan yana gelmeyecek iki kelimeden ibarettir. İslam dini barış dinidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesinde il ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Yoğun bir kalabalığın katılım gösterdiği alanda konuşma yapan Kurtulmuş, ilk olarak Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı, şiddetle kınadıklarını belirten kurtulmuş, "Bugün İslam coğrafyasında yaşanan türlü türlü sıkıntıların ne denli zorluklar içerisinde hepimiz şahit oluyoruz" diye konuştu.

"Hristiyan birinin yaptığı saldırıdan Hristiyanları sorumlu göstermiyorsak, kendini Müslüman tanıtanların yaptığı saldırıdan da Müslümanlar sorumlu gösterilemez"

Kurtulmuş, terör saldırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan terör olayında Hristiyan bir kişinin bir cami içerisinde katlederek gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası nasıl ki bizler bir Hristiyan kişinin yaptığını bütün Hristiyanları sorumlu göstermiyorsak, kendini Müslüman tanıtanların gerçekleştirdiği terör saldırısı da bütün İslam aleminin üzerine atılmamalıdır. Batı dünyasında başlayan alçak ırkçı akımlar batıdaki siyaseti de zehirlemektedir. Dün yaşanan terör saldırısında kullanılan silah üzerinde nerede bir Müslümanlara saldırı yapan kişiler varsa onların isimleri yazıyor. Dünyadaki yaşanana bütün terör olaylarını bütün insanlığın düşünmesi gerekmektedir. Mesele sadece bir caninin doldurduğu şarjörlerle ölüm kusması değildir. Ülkelerde benim teröristim, onun teröristi diye bir kavram yoktur. Bütün insanlığı yok etmek uğruna her türlü kan döken kim olursa olsun, teröristtir" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu hakkında: "İnşallah yanlış ifade etmiştir"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, camilerdeki terör saldırısına ilişkin yaptığı, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı? İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, 'Neden benim ülkemde terör var?' diye" açıklamasına da tepki göstererek, "Dün yaşanan terör saldırısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadıktan sonra bizlerde kendisini yanlış anladık diye ümit ediyorum ki dün söylemlerinde, 'İslam ülkelerinde İslam adına bu kadar çok terör olursa böyle bir reaksiyon olur, terör saldırısı olur demeye getiriyor' Bu yanlış anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Dostça ifade etmeliyim ki bunu yanlış ifade etmiştir diye umut ediyorum. İslam ve terör yan yana gelmeyecek iki kelimeden ibarettir. İslam dini barış dinidir" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı, masa başı ittifak değildir"

31 Mart yerel seçimlerinin öneminden de bahseden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'dan 20'de 20 beklediğini, şimdiye kadar yapılan bütün hizmetlerin, bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini dile getirdi. Cumhur İttifakı'nın masa başı bir ittifak olmadığına değinen Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da gaza meydanlarında kurulmuş, milletin gönünde yer etmiş ve sonradan siyasete, ete-kemiğe bürünmüş olan bir ittifaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA