Numan Kurtulmuş : "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

" 28 Şubat'ı Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin nasıl çanak tuttuğunu bir kere daha hatırlatıp bundan dolayı diyor ya "helalleşeceğiz" özür dilesinler"

"İkna odalarında yaptıkları zulümleri hatırlasınlar"