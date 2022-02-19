Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" - Haberler
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Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir.

Numan Kurtulmuş : "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

" 28 Şubat'ı Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin nasıl çanak tuttuğunu bir kere daha hatırlatıp bundan dolayı diyor ya "helalleşeceğiz" özür dilesinler"

"İkna odalarında yaptıkları zulümleri hatırlasınlar"

Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir

Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir

Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir

İhlas Haber Ajansı - Politika

Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet, 28 Şubat, AK Parti, Politika, Haberler

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