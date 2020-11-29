AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan TSK mensuplarına yapılan saygısızlıkla ilgili konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı gerçekleştirilen hakaret söylemleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Numan Kurtulmuş'un konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kahraman evlatları Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek sınırlarımızda gerekse dünyanın dört bir yanında gösterdikleri üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadeleri yer aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı