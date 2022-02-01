Numan KURTULMUŞ kimdir? Numan KURTULMUŞ kaç yaşında, nereli? Numan KURTULMUŞ hayatı ve biyografisi!

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NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

1959' da Ordu, Ünye'de doğdu.

Ülkemizin tanınmış âlimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından "Âmentü Şerhi"nin müellifi, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğludur.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent ünvanını aldı.ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti. AK Parti'de Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı....

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır.

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