Numan Kurtulmuş: "İstiklal Marşı, İstiklal Mücadelemizin Manifestosudur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstiklal Marşı, istiklal mücadelemizin manifestosu olmuştur. Ama aynı zamanda İstiklal Marşı, Türkiye'de milletimizin, Aziz Türk milletimizin geleceğe karşı umutla, cesaretle aynı zamanda bir gelecek muştusudur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Bir taksi durağında taksicilerle bir süre sohbet eden Kurtulmuş, ardından Nasrullah Meydanında AK Parti Kadın Kolları tarafından açılan standı ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın İstiklal Mücadelesinin manifestosu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Öncelikle İstiklal Marşımızın meclisimizde kabul edilişinin 988. yıldönümü dolayısıyla bir kere daha İstiklal Mücadelemizin sembol şehirlerinden biri olan Mehmet Akif'i rahmetle anıyoruz. Gerçekten tamamıyla dağılmış bir topu, tüfeği, kazması dahil kalmamış bir milletin imanla, şuurla, ferasetle, cesaretle, şecaatle ortaya koyduğu muhteşem bir ulusal kurtuluş mücadelesi. Milletimiz ya Allah, bismillah diyerek ayağa kalkmış işgali Anadolu topraklarında olan bir destana imza atmıştır. Bu destanın sonunda kurtuluş mücadelesini sembolize eden bir İstiklal Marşımızı rahmetli Mehmet Akif Ersoy yazdı. Yazılan bu İstiklal Marşı, istiklal mücadelemizin manifestosu olmuştur. Ama aynı zamanda İstiklal Marşı, Türkiye'de milletimizin, Aziz Türk milletimizin geleceğe karşı umutla, cesaretle aynı zamanda bir gelecek muştusudur. İstiklal Marşı büyük bir ruhla yazılmıştır. Kabul edildi. O zaman söylendiği gibi bir daha Cenab-ı Allah bu millete İstiklal Marşı yazmayı asla nasip etmesin" dedi.

"İstiklal Marşımızın ruhunu da her zaman diri tutacağız"

İstiklal Marşı ruhunun her zaman diri tutulacağını ifade eden Kurtulmuş, "Bu millet bu topraklarda en son ocak var olana kadar mücadelemiz devam edecektir. Göklerimizden bayrak inmeyecektir. Minarelerimizden ezan susmayacaktır. Bu milletin kalbindeki iman, irfan ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir. Milletimiz İstiklaline sahip çıkacaktır ve bu vesileyle hepimiz için 81 milyon yurttaşımız için müşterek bir andımız olan İstiklal Marşımızı zaten her gün söylüyoruz her gün okuyoruz. Hiçbir zaman gönlümüzden ve zihnimizden sildirmeyeceğiz. İstiklal Marşımıza sahip çıkacağız. İstiklal Marşımızı özel bir ant olarak benimseyeceğiz. İstiklal Marşımızın ruhunu da her zaman diri tutacağız. Kaldı ki bugün çok güzel bir tesadüf burada Kastamonu'da Nasrullah Camiinde bu içinde namazımızı eda etmiş olduğumuz ve ondan sonra bu soruya cevap vermiş olmak benim içinde unutulmaz bir hatıra oldu" şeklinde konuştu.

"Allah milletimizi bu topraklarda kıyamete kadar baki eylesin"

Mehmet Akif Ersoy'un hutbe verdiği cami olan Nasrullah Camii'nde açıklama yaptıktan gurur duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biliyorsunuz arkamızdaki camide Mehmet Akif Ersoy, hutbe okumuş. Bu hutbesinde daha sonra Sebi-ül Reşad Gazetesinden yayınlayarak halkın bilinçlenmesine yardımcı olmuş ve katkıda bulunmuştur. Bu güzel kentin Anadolu'daki, Anadolu irfanının hala çok ciddi bir şekilde yaşandığı ortadadır. Bu güzel kentte Mehmet Akif Ersoy'u bir kere daha anmak, İstiklal Marşımızın ruhuna bir kere daha sahip çıkmak nasip oldu. Ondan dolayı da mutluluğumu ifade etmek isterim. Allah milletimizi bu topraklarda kıyamete kadar baki eylesin. Hürriyetimizi geleceğimizi, istiklalimizi, istikbalimizi her zaman koruyabilecek ferasetli nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'a esnaf ziyaretinde Kastamonu'nun yöresel lezzeti çekme helva ikram edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kurtulmuş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - KASTAMONU

