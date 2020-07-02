Numan Kurtulmuş: İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması yanlıştı, sözleşmeden çıkılır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne parti olarak bigane kalamayacaklarını belirterek, "Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır." dedi.
02.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:16
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne parti olarak bigane kalamayacaklarını belirterek, "Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır." dedi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com