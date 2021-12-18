Numan Kurtulmuş : İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa AK Parti yapacak' diyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. Bunların hepsi inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Yaparsa yine AK Parti yapacak, bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise toplantıda yaptığı konuşmasında, İstanbul'un her semtinde yapacakları çalışmalarda ortaya koyacakları gayretin, dalga dalga bütün ülkeye yayılacağını söyledi. Kabaktepe, "İstanbul Türkiye'dir. İstanbul sadece üzerine siyaset yapılan değil, üzerinden siyaset üretilen bir şehirdir. Çünkü İstanbul sosyolojisi Türkiye sosyolojisidir. ve biliyoruz ki bu sosyoloji AK Parti'den yanadır. Yani AK Parti, bu sosyolojinin billurlaşmış, siyasette vücut bulmuş halidir" diye konuştu.

Haber -Kamera: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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