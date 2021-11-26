Numan Kurtulmuş: Dövizdeki dalgalanma ortadan kalkacak

Samsun'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, Başkan Mustafa Demir ile bir araya geldi. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kurtulmuş, partilerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bizim siyasette bir özelliğimiz vardır. Zaten AK Parti'nin de milletin gönlünde yer etmesinin nedeni budur. Biz hiçbir zaman siyaseti kapalı kapılar ardında, bir fanusun içinde ve halktan kopuk bir şekilde hiçbir zaman yapmadık. Bizim en temel özelliğimiz şartlar ne olursa olsun milletin içinde olmak, milletin taleplerini tespit etmek ve bunları siyasal karar mekanizmaları içerisinde yansıtabilmektir. Bugün onlarca farklı ilimizde önemli toplantılar yapılarak, bu anlamda halkımızın talep ve beklentilerini tespit ediyoruz, hizmeti milletimizin ayağına götürmek için seferberlik halinde çalışıyoruz" diye konuştu.