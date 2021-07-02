Numan Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Numan Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz"

Numan Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'deki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada, 15 belediyeyi aldıklarını ve geriye kalan 5 belediyeyi alıp tarih yazacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Denizli'deki Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada, 15 belediyeyi aldıklarını ve geriye kalan 5 belediyeyi alıp tarih yazacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Herhalde uzun bir aradan sonra ilk sefer yüz yüze bir il danışma toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda sizlerle bir olmak nasip oldu ve bundan dolayı Allah'a şükür ederim. Bugünden itibaren de inşallah çalışmalarımızı hızlandırarak daha fazla ve güçlü bir şekilde çalışmalarımızı büyülterek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız şu; Biz yapacağız onlar yıkacak, biz millete hizmet edeceğiz onlar konuşacak. Dolayısıyla yapmak bize, bozmak onlara, bütünleştirmek bize, dağıtmak onlara düşecek" dedi.

"Yapmak, birleştirmek, büyütmek niyeti olmadığı için millet CHP'yi iktidara getirmiyor"

Hedeflerinin yeniden güçlü bir Türkiye'ye kurmak olduklarını belirten Numan Kurtulmuş, "2023'te inşallah Denizli'de de çok çalışarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhur ittifakı olarak 15 belediyemiz var. İnşallah geri kalan alamadığımız 5 tane belediyeyi de alarak Denizli'de tarih ve destan yazacağız. Hedefimiz nedir? Türkiye dediğimiz aziz vatanı yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır. Yani ekonomisinden şehirlerine adap olmuş haline, savunma sanayisinden uluslar arası rekabete, eğitim sisteminden sağlık sistemine kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye'yi kurabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu hangi zamanda Türkiye'de kısa dönemlerdeki iktidar olduklarının dışında zaten bu millet niye sittin sene Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmiyor. Yapmak, birleştirmek, büyütmek niyeti olmadığı için" ifadelerini kullandı.

"Samimiyetle gece gündüz çalıştık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Tüm büyüklerimizin desteğiyle biz buraya geldik ve ben emek vererek katkı sağlayan, dua eden, bir parmak dahi olsa dokunan herkese teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sorunumuz yaptıklarımızı çok net bir şekilde anlatamamak. Bu noktada tabi ki de anlatmaması gerekiyor. Bazıları yapmadıkları eyler üzerinde algı yapıyor. Biri bin şeklinde anlatıyorlar ama biz bu güne kadar hiç şov yapmadık, yapmadığımızı yaptık demedik. Samimiyetle gece gündüz çalıştık" dedi.

"Destan yazmak için kararlı ve azimliyiz"

Kendisine verilen emaneti sarsmadan taşıyacağını belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise, "İnşallah 2023 ve 2071 dahil o yağan yağmurda beraber yürüyeceğiz. Bu emanetin onurunu sarsmadan taşıyacağımı bilmenizi istiyorum. Biz Denizli'miz için AK Parti olarak destan yazmak için kararlı ve azimliyiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Numan Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz'
Numan Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz'
Numan Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz'
Numan Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burası devletin malıdır, tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Lütfü Türkkan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şener Şen Ajda Pekkan Haluk Bilginer
Spor Burak Elmas Diego Costa Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Numan Kurtulmuş: "Cumhurbaşkanımızı daha yüksek oy oranıyla yeniden seçeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:05:10. #1.16#

title