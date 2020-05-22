Numan Kurtulmuş Adıyaman milletvekilleriyle görüştü
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Numan Kurtulmuş Adıyaman milletvekilleriyle görüştü

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığının koordine ettiği haftalık olağan toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman milletvekilleriyle görüştü.

Numan Kurtulmuş Adıyaman milletvekilleriyle görüştü
22.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:01

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığının koordine ettiği haftalık olağan toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman milletvekilleriyle görüştü.

Telekonferans ile yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Ülkemizin geçirdiği pandemi sürecini cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükumetimizin koordinesinde en az hasarla bitme eşiğine gelmeye başladı. Tedbirlerimize devam ederek bir rahatlama sürecine girmiş bulunmaktayız. Pandemi sürecinde teşkilat çalışmalarımıza ve haftalık olağan toplantılarımıza teknolojik imkanlarla devam etmekteyiz. Bugün haftalık olağan toplantımızda partimizin Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'ı, Milletvekilimiz Fatih Toprak'ı, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ı ve İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan'ı konuk ediyor, yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Teşriflerinden ötürü yönetim kurulum adına muhterem başkanlarıma özellikle teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ise, "Bugün Adıyaman teşkilatımızın dinamiklerinden merkez ilçe teşkilatımız ile bir araya geliyoruz. Bugünkü merkez ilçe toplantımızda, Adıyaman'ımız için her zaman sevgi ve muhabbetini dile getiren partimizin ikinci ismini Sayın Genel Başkan vekilimizi konuk ediyoruz. Hükumetimizin yoğun tedbir önlemleri ile dünyanın halen ciddi anlamda mücadele vermeye devam ettiği covid19 virüsünden gün geçtikçe kurtuluyoruz. Bizler de milletvekili arkadaşlarımız ile il koordinasyon toplantıları gerçekleştirerek memleketimizde süreci en az kayıpla sonuçlandırmaya devam ediyoruz. Sizler de Merkez ilçe teşkilatı olarak Mustafa Başkanın koordinesinde bizleri de aktif olarak katmış olduğunuz üye aramaları yaparak güzel bir çalışma yaptınız. Bu noktada hassaten teşekkür ediyor, teşkilatımızın bize vereceği her görevde hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Tekrardan teşriflerinden dolayı Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın yiğit insanları barındıran bir şehir olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bizim gönlümüzde Adıyaman'ın her zaman özel bir yeri var. Anadolu'muzun bu güzel şehri iradesini sürekli birlik ve beraberlik, istikrardan yana koymuştur. Bu nedenle de Adıyamanlı kardeşlerim ilk günden başlayarak yapılan son seçim dahil sürekli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimize oyları ile destek olmuştur. Biz de bu nedenle Adıyamanlı kardeşlerimiz ne zaman talep ederse yoğunluğumuz ne olursa olsun onlarla bir araya gelmeye özel gayret gösteriyoruz. Bu gün de merkez ilçe yönetim kurulu toplantısı vesilesi sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi güzel bir şehrin böylesi dinamik bir teşkilatı ile bir araya gelmek bu nedenle bizleri mutlu ediyor. Ankara'da milletvekillerimiz başta Ahmet Aydın olmak üzere sürekli Adıyaman'a yapılacak hizmetler için bir araya geliyoruz. Adıyaman sürekli hükümetimize destek oldu. Bu nedenle de hizmetin en iyisini hak ediyor. Malumunuz gerek ülkemiz gerekse dünyada herkese ders olacak ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde böylesi zorlu bir süreci en iyi şekilde kontrol altına alarak iyileştirme süreçlerine geçmiş bulunmaktayız. Ülkemizde virüsün ilk teşhisi konulduğundan itibaren alınan hızlı tedbirler süreci kontrol altına almamızda çok fayda sağladı. Yapılan sağlık yatırımlarımızda dünyaya şunu bir kez daha gösterdi ki artık Eski Türkiye yok, olağanüstü olaylara karşı her an dimdik duracak bir ülkemiz bir liderimiz var. İşte siz kıymetli teşkilatlarımızın partimize, genel başkanımıza aidiyetleriniz ile daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Süreç ile ilgili teşkilat çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mustafa Alkayış başkana ve yönetimine teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise söz alarak belediye hizmetleri ve devam eden projelerde gelinen son durum hakkında bilgi verdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise il genel meclisinin köylere yaptığı hizmetler hakkında bilgi sundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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