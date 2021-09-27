Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Politika
Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

'HERKESİN BİRİNCİ DERECEDE SAYGILI OLMASI GEREKEN ŞEY ÇEVREDİR'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nde inceleme yaptı.

'HERKESİN BİRİNCİ DERECEDE SAYGILI OLMASI GEREKEN ŞEY ÇEVREDİR'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nde inceleme yaptı. Marmara Denizi'ni tehdit eden çevre kirliliği ile ilgili belediyenin çalışmalarını havadan inceleyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yaz ayı boyunca Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve Marmara Denizi ağırlıklı olarak gündeme gelen müsilaj meselesi sadece sonuçtan ibarettir. Çevreye karşı insanoğlunun duyarsızlığı, nehirler, göller, akarsular, denizlerimizi, toprağımızı kirletmemizin ve umarsızca çevreye zarar vermenin bir sonucu olarak karşımıza devasa bir müsilaj sorunu çıktı. Yaz aylarından itibaren de başkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Marmara Denizi çevresindeki belediyelerimiz hep beraber müsilaj ile ilgili bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu ülke sanayileşecek, gelişecek, şehirleşecek buna kimsenin itirazı olamaz. Herkesin birinci derecede gerçekten saygılı olması gereken şey çevredir" dedi.

'TEDBİRİ ALACAK İNSANOĞLUDUR'

Çevreye saygı duymanın insana saygı duymanın, tabiata saygı duymanın bir gereği olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bir kere daha havadan yaptığımız gezintide gördük ki, bizim tüm gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumak açısından titiz ve hassas olmalıyız. Bu sadece Türkiye'nin, Marmara'nın meselesi değildir. Bütün insanlığın ortak sorunudur. Çevreye verilen tahribat kötü sonuçlar da doğuracaktır. Müsilaj, bunlardan birisi ayrıca buzulların erimesi, iklim değişikliği nedeniyle tufanların çıkıyor olması. Bunun tedbirini alacak olan da insanoğludur. İlgili kurumlar, belediyeler kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa onlara karşı her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.


Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Valentin Rosier Mario Balotelli
Tüm Haberler Ali Palabıyık Gazeteler Angela Merkel Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 17:31:01. #1.11#