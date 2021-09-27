Numan Kurtulmuş: Adaleti esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar (2)

'HERKESİN BİRİNCİ DERECEDE SAYGILI OLMASI GEREKEN ŞEY ÇEVREDİR'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nde inceleme yaptı. Marmara Denizi'ni tehdit eden çevre kirliliği ile ilgili belediyenin çalışmalarını havadan inceleyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

Çevreye saygı duymanın insana saygı duymanın, tabiata saygı duymanın bir gereği olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bir kere daha havadan yaptığımız gezintide gördük ki, bizim tüm gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumak açısından titiz ve hassas olmalıyız. Bu sadece Türkiye'nin, Marmara'nın meselesi değildir. Bütün insanlığın ortak sorunudur. Çevreye verilen tahribat kötü sonuçlar da doğuracaktır. Müsilaj, bunlardan birisi ayrıca buzulların erimesi, iklim değişikliği nedeniyle tufanların çıkıyor olması. Bunun tedbirini alacak olan da insanoğludur. İlgili kurumlar, belediyeler kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa onlara karşı her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.