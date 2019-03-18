Numan Kurtulmuş; "18 Mart, 15 Temmuz'un mayalandığı gündür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş;

"CHP 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin de göreyim"

"Şimdi sayın Temelli'ye cevap versinler"

ESKİŞEHİR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Hadi şimdi sayın Temelli'ye cevap versinler. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş bir dizi ziyaret, açılış ve miting kapsamında Eskişehir'e geldi. İlk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini ziyaret eden Kurtulmuş'a AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Kurtulmuş burada şehit mezarlarına karanfil koyarak mezarları suladı. Okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duaların ardından buradaki program sona erdi.

Ardından İnönü ilçesine geçen Numan Kurtulmuş, burada da bir süredir inşaatı devam eden ve yapımı tamamlanan İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısının açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, 18 Mart'ın önemine değindi. Kurtulmuş, "18 Mart'ın o şuurunu bir kere daha yakalama fırsatını bu güzel İnönü ilçemizde bulduğumuz için Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. 18 Mart sadece tarihte kalan bir olay değildir. 18 Mart hepimizin bildiği gibi bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muhaberesinde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin ya Allah diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için cephelerde taarruz bölgesine geçerek şehadet şerbetini içmek için hareket ettiği bir büyük direnç, bir büyük mukavemet, bir büyük savaştır. 18 Mart bu bağlamda milli bağımsızlık destanımızdır. 18 Mart milletin milli iradesine hakim olduğu, sahip çıktığı önemli bir destandır. 18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür. 18 Mart bu anlamda sadece bir nostalji değil milli şuurumuzun, milli anlayışımızın ve bağımsızlık ülkümüzün her yıl yeniden hatırlandığı, var olan bu büyük duygunun milletimizin bütün fertleri tarafından ortak bir şekilde benimsendiği bir gündür. 18 Mart ümmetin farklı coğrafyalarından gelerek hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları Gelibolu Yarımadasında orada sadece İstanbul'u ya da Gelibolu Yarımadasını kurtarmak değil, bütün vatanı kurtarmak için bir araya geldiği, Akif'in tabiri ile 'bedrin aslanları'nın gösterdiği o ilk savaşımızın, İslamın ilk savaşının kahramanlarına eş bir destandır. 18 Mart ve Çanakkale Savaşları ta Medine'den gelen, Bağdat'tan, Şam'dan, Irak'tan, Gürcistan'dan, Saraybosna'dan, Gümülcine'den ve birçok farklı yerlerden gelen insanların Allahu ekber sesleri arasında buluştuğu bir kaza meydanıdır. 18 Mart aziz Türk milletinin kendi milli ülküsü etrafında birleştiği, bütünleştiği bir destandır" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferinde tüm dünyaya mesajlar verildiğinin altını çizen Kurtulmuş, "18 Mart aynı zamanda savaşın ahlakının da olduğunun cümle aleme gösterildiği bir destandır. İnsanlar sadece cephelerde, ordular halinde birbirlerini öldürmek için savaşmaz. Bu milletin aziz duygularının savaş meydanlarında da bir ahlaka sahip olduğunu, kendisini işgale yeltenen ordular içindeki insanlara bile hatırlayın yaralısına verecek, yaralısını cephe gerisine taşıyabilecek kadar erdemli davranılabildiğinin cümle aleme gösterildiği büyük bir destandır. 18 Mart'ı tarihimizin şanlı sayfalarından birisi olarak değil, bugün bize hayat veren en önemli milli ana damarlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Onun için 18 Mart dolayısıyla bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin de göreyim"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin bir televizyon programında 'İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek' ifadelerine ilişkin CHP'ye yüklenen Kurtulmuş, "CHP iyide bir de diyor ya HDP ile işbirliği yapmıyoruz, İYİ Parti ile yapıyoruz. SP işbirliği yapmadığını dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp dedi ki 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da Mahsur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozul bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı sizin önünüzü kesmek. Türkiye'de yerel seçimler sonrası yapabilirseler bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, konuşmalarının ardından İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: İHA