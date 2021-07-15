NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
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NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde program düzenlendi. Programa katılan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye'nin Suriye'den farkı kalmazdı. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa İstiklal Marşı okunarak başlandı. Ardından hatim duası edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ulusa seslenişi alana kurulan ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Şehit Ömer Halisdemir anısına yazılan şiir okunurken, şehadetini anlatan film izletildi. Programda ayrıca

15 Temmuz 2016 gecesi şehit olanların tek tek isimleri okundu. Daha sonra 15 Temmuz'da gazi olanlar konuşma yaptı. Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş birer konuşma yaptı. Zaman zaman katılımcılar meşale yaktı.

15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI

Kalabalığa seslenen Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ömrümüz olduğu sürece kıyamete kadar, her 15 Temmuz'da bu millet bir araya gelecek, birliğine, dirliğine, milletine ve memleketine sahip çıkacak. Şehadet duygusunun şahlandığı bir gündür, sadece 251 kardeşimize nasip oldu. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye, Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bugün Türkiye'nin Suriye'den farkı kalmazdı. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi dedi.

Konuşmaların ardından program sona erdi.

NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI
NUMAN KURTULMUŞ 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEN FARKI KALMAZDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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