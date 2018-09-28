Nükleer Tıp Merkezi Yenilenecek

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 1999 yılından itibaren Samsun'a hizmet eden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Nükleer Tıp Merkezi'nin yenileceğini söyledi.

Oruç, yaptığı açıklamada, yenileme çalışması kapsamında temmuz ayı sonunda ihalesi yapılan yeni Nükleer Tıp Merkezinin yer tesliminin Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve inşaatı yapacak yüklenici firma yetkililerinin incelemeleri sonucunda yapıldığını ifade etti.

Nükleer tıp merkezlerinin kanserin tespiti ve tedavi sürecinin süratle başlaması için büyük önem arz eden merkezler olduğuna işaret eden Oruç, "Tetkikler ve tedavi süreci ne kadar çabuk şekillenirse hastalarımız o kadar hızlı, olumlu sonuçlar alma ve iyileşme şansına sahip olacaktır. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde 19 yıldır hizmet vermekte olan merkezimizin artık yenilenmesi, daha fazla sayıda hastamıza, daha nitelikli vermesi için çalışmalara başladık." dedi.

İhalesinin temmuz ayı sonunda yapıldığını hatırlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Merkezin yer teslimi gerçekleştirildi. Yeni binamız bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. 5 milyon lira bedelle inşa edilecek binada, eski merkezimizde bulunmayan 3 iyotlu tedavi odası, PET/CT ve gama kameralı görüntüleme odası, hasta ve yakınları için konforlu dinlenme ve bekleme alanları yer alacak. Samsun için önem arz eden merkezimizin tüm inşa çalışmalarını 2019 yılı temmuz ayına kadar tamamlayarak kanser hastalarımız için çok önemli olan bu merkezimizi hizmete sunmayı hedefliyoruz."