Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, BM'de Kabul Edildi

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edildi.



BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıktığı anlaşmaya 122 ülke 'evet' oyu verdi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu alkışlarla karşılanırken, tasarıya yalnızca Hollanda karşı oy verirken, Singapur çekimser kaldı. Oylamaya ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, İran, İsrail, Fransa, Almanya, Yunanistan, Japonya ile İtalya'nın da bulunduğu 69 ülke katılmadı.



Nükleer silahları yasaklayan tasarının kabul edilmesinin ardından bir açıklama yapan Kosra Rika BM Daimi Temsilcisi Layne Whyte Gomez, "20 yılı aşkın bir süredir çaba harcanan tasarının kabul edilmesini tarihi bir olay" dedi.



Anlaşmada nükleer silahların tüm dünyada kaldırılması hedef olarak gösteriliyor ancak taraflara karşı yaptırım niteliği taşımıyor. Nükleer silah karşıtı ülkeler ve sivil toplum kuruluşları yeni anlaşmayla bu silahların imhası için yasal zorunluluk getirmeyi amaçlıyor.



- - York