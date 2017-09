Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombasının mağdurlarından Sadae Kasaoka, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Nükleer silahlar kullanılırsa dünya yok olur. Dünyanın devamı için bu silahların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor." dedi.



Saldırıda tüm ailesini kaybeden 84 yaşındaki Kasaoka, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide yaşadıklarını anlattı.



Kasaoka, saldırının bütün hayatını etkilediğini vurgulayarak, "Bombalamanın olduğu gün annem ve babam, maalesef Hiroşima şehir merkezine gitmişlerdi ve hayatlarını kaybettiler. Saldırıdan sadece ben ve büyükannem kurtulduk. Atom bombası saldırısından sonra evlenip aile kuramayacağımı düşünürken, aynı saldırıya maruz kalmış eşimle tanışıp evlendim. Ancak eşim 35 yaşında radyasyonun etkileri sebebiyle kanser olup, hayatını kaybetti. O dönemde 2 ve 6 yaşında çocuklarım vardı." diye konuştu.



Suriye'de devam eden savaşta kimyasal saldırıya maruz kalan çocukları ziyaret ettiğini hatırlatan Kasaoka, "Savaş insanlara zarar verip, mutsuzluk getiriyor, bu yüzden savaşların olmamasını istiyorum. Kuzey Kore'nin nükleer silah denemeleri de büyük felaketle sonuçlanabilir. Nükleer silahlar kullanılırsa dünya yok olur. Dünyanın devamı için bu silahların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"İnsanlığın bu savaşlara karşı bir bilinç sahibi olması lazım"



İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise sosyal bilimler üniversitesi olarak sözlü tarih çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.



Üniversite olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmalarının gerekçelerine değinen Şentürk, şunları kaydetti:



"Tarih, insanlar eski acıları unuttuğu için sürekli tekrar ediyor ama eski tecrübelerden ders çıkarılırsa bu tekrar etmeyebilir. Özellikle şu anda insanlık bir nükleer tehdit ile karşı karşıya, nükleer silahlar daha önceki konvansiyonel silahlar gibi yalnızca karşısındaki düşmanları öldürmüyor, kitlesel olarak yani bütün hayatı ortadan kaldırıyor. Çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar demeden binler, yüz binler bir anda ortadan yok olabiliyor. 20. yüzyıla baktığımızda bu insanlığın en kanlı yüzyılı diyebiliriz, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşı, Bosna'daki soykırım, şu an Arakan'da bir soykırım devam ediyor. Yine sınırımızda Suriye'de, Irak'ta savaş devam ediyor. Dolayısıyla insanlığın bu savaşlara karşı bir bilinç, bir direniş, bir farkındalık sahibi olması gerekiyor. Biz de bu maksatla bu atom bombasının şahitlerinden birini buraya çağırdık. İnşallah Sayın Kasaoka'nın anlatacakları gençlerimizde savaşa karşı bir bilinç oluşturacaktır."



Şentürk, daha önceki çağlarda yaşanmış olan savaşların tahribatı ile bugünkü savaşların tahribatının asla mukayese edilemeyeceğini belirterek, "Atom bombası da bunun gayet güzel bir örneği, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan. İnsanlık o günden bugüne çok daha tehlikeli, çok daha öldürücü silahlar geliştirdi ve bu silahlar da depolarda bekliyor, bunlar her an kullanılabilir. Dolayısıyla biz beşeriyet, insanlık olarak bu nükleer tehdide karşı tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da buna karşı bir bilinç, bir farkındalık oluşturmaktan geçiyor. Eğer biz bunun tehlikelerine karşı insanlığı uyandırabilirsek bir daha buna benzer acı tecrübeler yaşanamaz." ifadelerini kullandı.



"Dünyada adeta nükleer silahlanma yarışı var"



Programa konuşmacı olarak katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Kasaoka'yı Türkiye'ye davet ederek, kimyasal saldırıya maruz kalmış Suriyeli çocuklarla bir araya getirdiklerini söyledi.



Kasaoka'nın Suriyeli çocuklarla deneyimlerini, hayat öykülerini ve acılarını paylaştığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:



"Bugün de bayan Kasaoka bize o yaşadığı anları, süreçleri, duygularını, bu süre zarfındaki deneyimlerini aktardı. Kendisinin yaşayan bir tarih, o günleri görmüş birisi olarak bize anlattıkları önemli. Bugün de dünyada adeta nükleer silahlanma yarışı var. Kuzey Kore'de malum yükselen bir tansiyon. 1940'larda yaşadığımız benzer tehditlerin halen var olduğu bir dünyaya gözlerimizi açmış olduk. Bunun endişesi ve kaygısı var. Kasaoka, bu acıları yaşamış bir insan. Dolayısıyla 'İnsanlığa, Türkiye'den bir barış mesajı verebilir miyiz?' bunun derdindeyiz. İnsanlığın yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için çalışan Kızılay, Kızılhaç gibi kurumların dünyada yapabileceklerini ele alacağız."