Nükleer silah uzmanı: Nükleer savaş olasılığı arttı - Haberler

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Nükleer silah uzmanı: Nükleer savaş olasılığı arttı

DailyMotion.com - Güncel
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Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı nükleer silahlar uzmanı James Acton, DW'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditlerini analiz etti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı nükleer silahlar uzmanı James Acton, DW'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditlerini analiz etti. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından sonra nükleer alarm seviyesinin yükseltilmesi aslında ne anlama geliyor? Putin nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? Diğer ülkeler nasıl tepki vermeli?

DailyMotion.com - Güncel

Vladimir Putin, Washington, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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