Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı - Haberler

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Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde kadın ve çocukların tahliyesine başlandığı açıklandı.

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde kadın ve çocukların tahliyesine başlandığı açıklandı.

Enerhodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov bugün yaptığı açıklamada tahliyeler için otobüslerin geldiğini, kadın ve çocuklara öncelik verileceğini belirterek vatandaşların yanlarına çok az eşya almasını tavsiye etti.


Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Nükleer, Dünya, Haberler

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