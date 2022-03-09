Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar'da kadın ve çocukların tahliyesi başladı

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde kadın ve çocukların tahliyesine başlandığı açıklandı.

Enerhodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov bugün yaptığı açıklamada tahliyeler için otobüslerin geldiğini, kadın ve çocuklara öncelik verileceğini belirterek vatandaşların yanlarına çok az eşya almasını tavsiye etti.