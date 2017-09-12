Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.