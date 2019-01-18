Nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan nükleer güç santrallerinin kabul işlemleri yürütülürken, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen sözleşmeler, şartnameler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri bu yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanacak.

Nükleer güç santralleri için sistem işletmecisi ile sistem bağlantı anlaşması imzalanmış olması koşulu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen inşaat lisansı proje onayı yerine geçecek.

Tesisin ön kabulü öncesi, sistem işletmecisi ile sistem bağlantı anlaşması imzalanmış olması koşulu ile enerji iletim hattı, enerji nakil hattı, şalt sahası tesislerinin proje onay işlemleri, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak.

Proje onayı bulunmayan nükleer güç santrallerine hiçbir şekilde gerilim uygulanmayacak. Proje onayından sonraki süreçte, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca ilgili enerji iletim hattı ve enerji nakil hattı kabul işlemleri Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak.

Kabul başvurusu bakanlığa yapılacak

Ünite veya üniteler için verilen yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izninin alınması ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması ve senkronizasyonun emniyetli bir şekilde sağlanmasını müteakip ön kabul için lisans veya tesis sahibi tarafından, yönetmelikte örneği yer alan dilekçe ve "Nükleer Güç Santralleri Ön Kabul Başvuru Kapsamı"nda belirtilen bilgi ve belgelerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edilecek.

Lisans veya tesis sahibi tarafından sunulan başvuru kapsamı bakanlıkça değerlendirilerek kapsamın uygun ve yeterli bulunması durumunda, ilgili kurum veya kuruluşlar ile lisans veya tesis sahibine bu husus yazılı bildirilecek. Yapılan olumlu bildirim ön kabul olacak.

Kabul başvurusunda ise tam güçte çalışma izni ve işletme lisansının alınması, ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip, lisans veya tesis sahibi tarafından yönetmelikte örneği yer alan dilekçe ve "Nükleer Güç Santralleri Kabul Başvuru Kapsamı"nda belirtilen bilgi ve belgeler ile bakanlığa müracaat edilmesi gerekecek.

Nükleer güç santrallerinde, can, mal, saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik ve özürlü işler, kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılacak ve kabul yapılmayacak. Ancak, kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans veya tesis sahibi tarafından belgelendirilerek bakanlığa sunulması ve bunun bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda, kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilecek.

Kaynak: AA