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"Nükleer Felaketin Eşiğinden Döndük"

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda konuşan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "nükleer bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda konuşan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "nükleer bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü" söyledi. Yangının ardından tesiste yüksek radyasyon tespit edilmediği belirtildi

DailyMotion.com - Güncel

Zaporijya, Ukrayna, Nükleer, Rusya, Güncel, Haberler

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