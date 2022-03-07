"Nükleer Felaketin Eşiğinden Döndük"
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Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda konuşan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "nükleer bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü" söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunda konuşan ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "nükleer bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü" söyledi. Yangının ardından tesiste yüksek radyasyon tespit edilmediği belirtildi
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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