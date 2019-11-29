'Nükleer enerji Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak'
10'uncu Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Nükleer enerjide uluslararası işbirliği" konulu panelde konuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, nükleer santralin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlıktan kurtaracağını söyledi.
29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16
10'uncu Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Nükleer enerjide uluslararası işbirliği" konulu panelde konuşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, nükleer santralin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlıktan kurtaracağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com