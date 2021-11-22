Nükleer enerji iklim değişikliğini durdurabilir mi?

Nükleer enerji, aslında iklim değişikliğini durdurmaya yardımcı olabilir. Ama nükleer enerji ile ilgili asıl büyük sorun nükleer atıklar! Finlandiyalı bir firmanın, yerin 450 metre derinliğine yaptığı tesis bu soruna çözüm olabilir mi? İklim değişikliğini durdurmak için nükleer enerjiye ihtiyacımız var mı? En önemlisi de bu riski almaya değer mi? Mercek altına aldık.

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