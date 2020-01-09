Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

09.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:46

Heyet, Akkuyu NGS inşaat sahasında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

NDK heyetine ziyaret sırasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, Tasarım Direktörü Mikhail Cherdantsev ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik eşlik etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilileri, Nükleer Düzenleme Kurumu heyetine sahada devam eden çalışmalar ve proje kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında planlanan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin her aşamasının en yüksek seviyede hassasiyet gösterilerek yürütüldüğünü, her türlü iş sağlığı ve güvenliği kuralına uyulması konusuna çok büyük önem verildiğini ve çalışmaların en hızlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Nükleer güvenlik ve emniyet başta olmak üzere, kalite, iş sağlığı ve güvenliği konularının, projenin vazgeçilemez hususları arasında yer aldığının altını çizen NDK Başkanı Dr. Zafer Demircan, gerçekleştirilen ziyaretin Nükleer Düzenleme Kurumu açısından, Akkuyu NGS projesine verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, sürecin kendileri tarafından da yakından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ise, heyete inşaat sahasında yürütülen inşaat ve montaj işlerinin gidişatı hakkında detaylı bilgi verdi. Romanets, şirketin kendi denetimlerine ilave olarak, bağımsız nükleer denetim kuruluşlarının denetçileri ve Nükleer Düzenleme Kurumu denetçilerinin de, çalışmaları sürekli olarak kontrol ettiğini vurguladı. Devam eden tüm işler hakkında detaylı bilgi veren Romanets, en üst seviyede denetimlere hazır olarak çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Bültenler