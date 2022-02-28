Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Çevre Komisyonunda benimsendi

TBMM Çevre Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni benimsedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplanan komisyon, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni tali komisyon olarak ele aldı.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Balta, enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesine ve Türkiye'nin enerjideki bağımlılığının azaltılmasına yönelik politikaları benimsediklerini, kanun teklifinin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise atom enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek ve koordine etmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) kurulduğunu anımsattı.

TAEK'in çok önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Kaya, gelinen aşamada nükleer enerji alanında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, kanun teklifinin de bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlandığını kaydetti.

Kaya, teklifle uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak, işletenin sorumluluğu, Türkiye sınırları içerisinde kurulacak nükleer tesislerin sigortalama ve diğer sorumlulukları gibi kapsamlı bir düzenleme yapıldığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, günümüzde iklim politikalarının diğer politikaları belirlediğini bu nedenle öncelikle iklime bakılarak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan, nükleer tesislerin, öngörülmeyen güvenlik risklerini barındırdığını, bu düzenlemenin, kamunun yeterince bilgilendirilmeden Meclis'e gönderildiğini belirtti.

Dünyada gerçekleşen nükleer güç kazalarından örnekler veren Bakan, Çernobil kazasının sonuçlarının yıllarca sürdüğüne dikkati çekti.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, kanun tekliflerinin aceleyle hazırlandığını ve Meclis'te yeterince tartışılmadan kabul edildiğini öne sürdü.

Nükleer tesislerin bütün dünyada tartışıldığına işaret eden Çepni, nükleer tesislerin bir ölüm projesi olduğunu, şirketlerin karı uğruna atılan adımlardan vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde yüz yabancı sermayeli olduğunu ve bu tesisin Ruslar tarafından yapıldığını anımsattı. Rusya-Ukrayna savaşına işaret eden Sıdalı, Mersin'deki santralin Türkiye için bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eleştirilere cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise düzenlemenin tam da bu yapılan tespit ve eleştirileri gidermeye yönelik hazırlandığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebi artan bir ülke olduğunu, bu talebi farklı kaynaklardan karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, kanun teklifinin, nükleer tesis alanındaki hukuksal altyapının güçlendirilmesi için getirildiğini vurguladı.

Bayraktar, komisyon üyelerini incelemelerde bulunmak üzere Mersin Akkuyu Nükleer Tesisi'ne davet etti.

Görüşmelerin ardından Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi benimsendi.