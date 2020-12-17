Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı

17.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:46
Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı

Dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı.

Dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı Arktika, ilk çalışma seferini tamamladı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Atomflot'un yapımını üstlendiği gemi, Siyaniye Severa isimli kuru yük gemisine Rusya'nın Kuzey Kutbundaki Ob Körfezi girişine kadar kılavuzluk etti.

Atomflot Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Leonid İrlitsa, Arktika'nın ilk görevine ilişkin açıklama yaptı. İrlitsa, "Bu başarı, geminin bir rota boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin verimliliğini kanıtladı. Nükleer enerjiyle çalışan geminin mükemmel manevra kabiliyeti ve draftı, Kuzey Denizi Rotasının en yoğun seyrüsefere elverişli bölümlerinden birinde güvenilir buzkıran eskortlarının varlığının güvence altına alınmasını sağlıyor" dedi.

Arktika'nın bu ilk çalışma seferi, 14 Kasım'da Murmansk limanından yola çıkmasıyla başlamıştı. Nükleer buzkıran, ay sonuna doğru ise rotasını tekrar Kuzey Deniz Yolu güzergahına çevirecek. Gemi, Kuzey Kutbunda kış-ilkbahar seyrüseferini gerçekleştirecek.

Arktika, 25.450 dwt (detveyt) veya 33.540 dwt balastlı, çift draftlı (8.55 veya 10.5 m) geniş kemereli (34 metre), 3 metre buzu hareket ettirebilen üç LK-60 model buz kırıcıdan ilki olma özelliğini taşıyor. Buzkıranda her biri 175 MWt'lık (mega Watt) iki RITM-200 reaktörü bulunuyor. Bu reaktörler pervanelere ikiz türbinli jeneratörler ve üç motor aracılığıyla 60 MWe (mega Watt elektrik gücü) sağlıyor. Diğer nükleer buzkıranlar Sibir'in 2021'de, Ural'ın ise 2022'de faaliyete geçmesi bekleniyor.

(İHA)

Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi
Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi
Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor
Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Malatya Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın başarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kylian Mbappe Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nükleer buzkıran Arktika ilk görevini başarıyla tamamladı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:55:08. #1.14#
title