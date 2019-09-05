Nükleer başlıklı füze tartışması: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?

05.09.2019 17:38

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda çarşamba günü yaptığı konuşmada Türkiye'nin nükleer başlıklı füze edinebileceği yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı vurgu, bu tür bir adımın doğurabileceği potansiyel sonuçlara dair tartışmayı da alevlendirdi.



Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum," demişti. Euronews.com'da Görüntüle